Jazzkaare linnaruumiprojekt vallutab Tallinna, Tartu, Pärnu ja Viljandi kesklinna

Argo Vals Band; Dagö; Dee Dee Bridgewater & Estonian Dream Big Band (USA-Eesti); deLULU; Ellip; Eleryn Tiit; ImproVoc; Janno Trump Clarity Ensemble; Jesse Markin (Soome); Joel Remmel Trio feat. Liisi Koikson, Jukka Eskola (Soome), Aleksander Paal; London-Tallinn Cosmic Bridge (Suurbritannia-Eesti); Lucy Woodward (Suurbritannia-Holland); Mart Soo & Florian Walter (Eesti-Saksamaa); Mingo Rajandi Quintet; Modulshtein; Naïssam Jalal — Quest of the Invisible (Süüria-Prantsusmaa); Mino Cinélu & Nils Petter Molvær (Prantsusmaa-Norra); New Wind Jazz Orchestra & Kristjan Randalu; Nik Bärtsch (Šveits); Nikita Korzoun Trio; Raimond Mägi Trio; Raivo Tafenau Kvartett & külalised, Tallinna Kammerorkester; Scott DuBois & Gebhard Ullmann (USA-Saksamaa); Susanna Aleksandra; Stig Rästa; Tanel Ruben Quintet feat. Kadri Voorand & Kristjan Randalu; The Motown Sound; Tin Men & The Telephone (Holland); Torun Eriksen and the Spirit in the Dark (Norra); Tõnu Naissoo Electric Group ja teised.