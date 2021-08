KOHALIKEL RADADEL | Rahvuspargi vastu! Alutagusel jagavad metsaomanikud puid ja maid lendoravatega

Alutaguse vald on tuntud kauni looduse pärast - metsakooslused, mida mujal ei kohta, ja looduskaitseala on kohalike igapäev. Ilusa looduse ja metsa keskel elamine kõlab päris toredalt, kuid seniks kuni inimese ja looduskaitsealuste liikide kooselu kipub keeruliseks minema.

On jõutud keerulise valiku ette, keda peaks eelistama, kas kohalikku inimest või ohustatud liiki? Otsused toovad erinevaid tagajärgi ja kohalikele võivad need kalliks maksma minna. Kohalik elanik Kaidi Salujõe leiab, et selliste plaanide realiseerumisel ei jää muud üle, kui jätta enda isatalu ja minna parematele jahimaadele. Kohalikud metsanduse ettevõtjad kurdavad, et Alutaguse rahvuspargi laienemine lööks neile äri pihta.