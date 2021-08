KOHALIKEL RADADEL | Kuivad kaevud, vajuvad põllud - Alutaguse kaevanduste probleemile pole lihtsat lahendust

Alutaguse vallas Atsalama külas asuva Otsa talu peremees Rene Tarum kasvatab oma talus hobuseid ning harib maad. Maa tema jalge all on kuulunud tema perekonnale juba 1875. aastast alates, kui see kingiti tema vanavanaisale.

Tarum ütles, et tema maade alt on kaevandatud juba seitsmekümnendate algusest saadik. Alguses lubati talle, et otse tema majade alt ei kaevata. Kuid kui majas läks katki ahi ning purunesid klaasnõud, sai ta aru, et kaevandamine on jõudnud otse tema maja alla - umbes 60 meetri sügavusel. Kinnitust sai ta sellele ka kaardilt, mis näitas selgelt, et kaevandustegevus on jõudnud tema maade alla.