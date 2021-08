Tegelikult tuleb välja, et suutmata midagi teha ja kirjutades alla vaid mõnele mittesiduvale lubadusele, pettus Katri Raik sugugi mitte ainult kohalikes keskerakondlastes. Tegelikult pettus ta hoopis linnapea ametis, milles ta hakkama ei saanud. Mingil põhjusel ei ole ta täna valmis vastutama teede remondi eest, arvates et see ei ole linnapea asi, ega lahendama konkreetselt eakate probleeme. Küll aga oli Katri Raik valmis pensionäre eralaevaga Narva jõel sõidutama.