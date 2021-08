Kui Muhumaale väljub laev enamasti iga 35 minuti tagant, siis Hiiumaale iga 90 minuti järel. Ehk et ajaga, mil ühele saarele viiakse 150 sõidukit, jõuab teisele viia 365. Lisalaev tähendab, et see suhe võib muutuda ka näiteks 150 vs 500 peale.