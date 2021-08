Lemmikute riidekapp

„Kui vanasti oli koer pigem majavalvur, siis inimeste majandusliku seisu paranemisega suhtutakse koera kui ustavasse seltsilisesse, terapeuti ja täisväärtuslikku pereliikmesse,” selgitab nähtust koertekaubamaja Häpster asutaja Maarja-Liisa Mahla.

„Koerad on kujunenud elustiili osaks, neid võetakse igale poole kaasa. See omakorda muudab koeratarvete kontseptsiooni: palju rohkem tähelepanu hakatakse pöörama toodete esteetilisele väljanägemisele ning kokkusobivusele oma riietuse ja interjööriga," ütleb Mahla.

Lemmikloomapoe NufNuf asutaja ja tegevjuhi Aivar Roobi sõnul on lemmikloomadele suunatud mood väga populaarne just Aasias. Taiwanis on lemmikloomi juba rohkem kui alla kümneaastaseid lapsi.