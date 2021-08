Millised loomingulised rünnakustsenaariumid on Kreml välja mõelnud Eesti jaoks? Need ei ole mõistagi avalikud, ent on teatud piirides tuletatavad. Kuna Läti ja Leedu peal on „pagulased“ ära proovitud, siis kaoks üllatusmoment, kui samasugused tegelased ilmuksid ootamatult Eesti-Vene piirile. Kuid rünnak peab alati olema üllatuslik, sõltumata selle iseloomust...