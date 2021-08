Meie üks mõjukamaid valearvestusi on see, et oleme kliimaneutraalsuse mängus suunanäitajad ja võitjad. Näitame maailmale, kuidas rohepöörde käigus kägistatavast tööstusest laekuvat maksutulu asendada meie oma arendatud rohetehnoloogiatest laekuva maksutuluga. Selline areng oleks vastu igasugust turuloogikat ja seetõttu ebareaalne. Vastamaks aga küsimusele, milline areng on reaalne, tuleks alustuseks loobuda võitjate hoiakust ja kliimaneutraalsuse majanduslikus mõistlikkuses kahtlejate alavääristamisest.