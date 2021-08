Oma 20-aastasele lasteaias töötamise kogemusele toetudes võin öelda, et lapsevanem vajab lasteaiaga harjumiseks samamoodi aega nagu lapski. On täiesti loomulik, et uues olukorras tekivad kõhklused, kas talitatakse ikka õigesti, kas see on parim lapsele ja kas ollakse ikka hea lapsevanem. Ollakse! Tunnustan vanemaid, kes julgevad oma murest rääkida.