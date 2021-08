Eestit esimesena tunnustanud Islandi välisminister: mind nimetati vastutustundetuks avantüristiks!

Esimene riik, kes tunnustas Eesti ja teiste Baltimaade iseseisvust, oli Island, kuid vähesed on tagantjärele mõelnud, miks see nii oli.

Jón Baldvin Hannibalsson, kuidas te 1991. aastal teada saite, et Moskvas toimub riigipööre, ja kuidas te nendele uudistele reageerisite?

Nagu kõik teised kuulsin ka mina sellest 19. augustil uudistest. Kahe päeva pärast olin Brüsselis NATO välisministrite kohtumisel. Siis ei teadnud parasjagu keegi, kelle käes on Kremlis võim. Palusime, et NATO peasekretär Manfred Wörner võtaks oma konfidentsiaalse kanali kaudu ühendust Boriss Jeltsiniga. Tunni aja pärast kutsus Wörner meid kokku ja teatas, et Jeltsin kinnitas talle, et riigipöördekatse on Moskvas läbi kukkunud ja võim on tema juhitavate demokraatlike jõudude käes. Jeltsin palus, et NATO riikide välisministrid teeksid kõik endast oleneva, et teda toetada.

Kui sõnajärg minuni jõudis, siis ütlesin teistele ministritele, et NATO senine välispoliitiline kurss tuleb üle vaadata.