Vabaduse festivali programmis esietendus rännaklavastus "Inimesed ja numbrid: Narva".

14. augustil esietendus Narvas Birgit Landbergi lavastus "Inimesed ja numbrid" Narva versioon. Vaba Lava produktsioon “Inimesed ja numbrid: Narva” uurib, mis õige toimub Narvas? Miks seda linna peetakse kaugeks ja tundmatuks ääremaaks? Pealtvaatajad viiakse Narvale lähemale kui varem, nad viiakse lausa narvalaste kodudesse. Mis tunne võõra inimese kodu esmakordselt väisates tekib? Kas erinevate elatustasemete esindajate kodud on eristatavad? Mida ütleb kodu inimese sissetuleku, enesekuvandi ja unistuste kohta? Mida ütlevad kodud Narva linna ja selle elanike kohta? Mille põhjal me hindame, kas keegi on jõukas või vaene? Kas see tunne võib petta? Kas eelarvamused Eesti suuruselt kolmanda linna osas lubavad meil näha inimest numbrite taga?