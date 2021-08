Talupoegliku taustaga Eestis on, sarnaselt Soomele, kõik võimalused edasi arendada solidaarset ühiskonda, kus erinevatel ühiskonnagruppidel on hea elada.

Eesti riiki on juba 30 aastat arendatud suuresti just Soome eeskuju järgi. Ometi on Soome ÜRO õnnelikkuse raporti järgi maailma kõige õnnelikum rahvas ning Eesti on kümneid kohti tagapool. Kuidas see võimalik on?