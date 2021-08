Miks putšistide käed tegelikult värisesid? Mida lobises Bush ettevaatamatult Gorbatšovile välja?

USA suursaadik NSV Liidus Jack Matlock (91) on näinud lähedalt maailma ajaloo pöördelisi sündmusi. Tema Moskvas suursaadikuks oleku ajal (1987–1991) toimusid põhisündmused, mis viisid külma sõja ja Nõukogude impeeriumi lõpuni. Mida teadis USA 1991. aasta suvel eelseisvast riigipöördest ning millist mõju avaldas see edasisele ajaloole ja ka Eesti saatusele?



Praegu kiitlevad paljud, et nemad teadsid juba aastaid varem, et Nõukogude Liit variseb kokku. Kas teie oleksite 1987. aastal ennustanud, et Nõukogude Liitu varsti enam pole?1987. aastal Moskvasse minnes läksin juba neljandat korda sealsesse suursaatkonda tööle. Minu põhiootus oli, et NSV Liidu eesotsas olnud Mihhail Gorbatšoviga hakkame nägema tõeliseid reforme. Mul ei tulnud pähegi, et Nõukogude Liit võiks mõne aasta pärast hoopis maailmakaardilt kaduda.

Küll mäletan aga seda, et juulis 1990 saatsin Washingtoni ettekande, milles kirjutasin, et Nõukogude Liit võib kokku variseda, sest kuulsin Venemaa juhte rääkimas, et Nõukogude Liit tuleks asendada mingi Euroopa Liidu sarnase föderatsiooniga. Mulle sai selgeks, et kui Venemaa juhid pole huvitatud Nõukogude Liidu püsimisest, siis pole seda võimalik enam kuidagi koos hoida.