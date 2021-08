Talibanil seisab nüüd ees riigi valitsemine. Praeguse seisuga on valdav osa provintse aktsepteerinud Talibani ülekaalu. Nüüd on küsimus, kuidas hakatakse kohalikul tasandil valitsema. Kui püütakse minna tsentraliseeritud juhtimisele, on see määratud läbikukkumisele. Kui kohapeal algavad repressioonid, siis viib see peatselt kohalike hõimude vastuhakule ja vallandub uus kodusõda.