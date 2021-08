„Lugupeetud ülemnõukogu, kes on selle poolt, et võtta vastu Eesti vabariigi ülemnõukogu otsus „Eesti riiklikust iseseisvusest”? Palun hääletada! Vaja on 53 häält.”

Just nii alustas Eesti vabariigi ülemnõukogu esimees Ülo Nugis iseseisvumise hääletuse väljakuulutamist. Hetke pärast süttisid tablool järjest rohelised jah-tulukesed. Poolthääled.

„Selle ettepaneku poolt on 69 rahvasaadikut, vastu ja erapooletuid saadikuid ei ole. Otsus on vastu võetud.”

Ja kõlas Nugise tugev haamrilöök.

Kell Toompea istungitesaali seinal näitas löögi hetkel 23.03.

Eesti sai taas vabaks riigiks.