VALEINFO: PALJASTATUD | Käputäis vaktsiinivastaseid vähendab tuhandete õpetajate tööpanust üle Eesti

Eesti haridusmaastik on kirju. Meil on mitu liitu ja seltsi, mis ühendavad Eesti 26 000 haridustöötajat. Näiteks haridus- ja teadusministeeriumiga teeb tihedat koostööd Eesti haridustöötajate liit (EHL). MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoda seob aineõpetajate alaliitusid. Õpetajakutse taotlemise küsimustega tegeleb õpetajate liit. Neis liitudes on kokku ligi 17 000 liiget.

Kõik need liidud on eriolukorra algusest saadik võidelnud õpilaste ja õpetajate õiguste eest. Esmalt nõuti digilahendusi, et õpe ei seiskuks. Seejärel pakuti välja hübriidõpe, et toetada kõiki õpilasi. Juba vaktsineerimise alguses aasta esimestel kuudel allkirjastasid kõik organisatsioonid sooviavalduse, et õpetajad esmajärjekorras vaktsineeritaks, et lapsed saaksid naasta koolipinki. Kõik on kulgenud edukalt, koroonavaktsiini on nüüdseks saanud üle 70% õpetajaid.

Nimelt loodi sel suvel MTÜ Haridusvaldkonna Esinduskoda, mis nimetab end haridustöötajate ametiühinguks. Siiski pole tegemist ametiühinguga. See on vaktsiinivastaste seltskond, kes keeldub koolis süsti saamast või regulaarselt proove andmast.