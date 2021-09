Hiinlased võrgutavad Eesti teadlasi ja poliitikuid suure raha ning mõjuvõimuga

Poliitilisi siirdeid on hiinlased püüdnud ajada - kuid mitte teadaolevalt õnnestunult - ajada koguni meie peaministriteni. Kui Soome ettevõtja Peter Vesterbacka üritas Hiina rahaga Tallinna ja Helsingi vahele tunnelit ehitada, taheti siinseks kõneisikuks palgata endist peaministrit Taavi Rõivast. Jüri Ratas on entusiastlikult poseerinud Hiina peaministri Li Keqiangiga. Endine pikaaegne peaminister Andrus Ansip on nentinud, et Hiina kõrgete poliitikutega kohtumise ajal on nende sarm ja tähelepanelikkus meelitav.

Tallinna tehnikaülikooli teadlane Tarmo Kõuts, kes kevadel Hiina kasuks spioneerimises süüdi mõisteti, sai elavaks tunnistuseks tõsiasjast, mille eest on hoiatanud ka kapo viimased aastaraamatud - Hiina huvi Eestis on kasvanud, eriti meie teadlaste vastu.