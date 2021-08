Toidunautijate pidupäevad Peipsi ääres. 43 pererestorani, igaüks neist valmistab kolm käiku

Peipsi Toidu Tänav kulgeb mööda Peipsi järve äärt Vasknarvast Setomaale Saaboldani ja põikab mõne korra ka sisemaale. Sel aastal on ühe päeva pererestorane 43, kusjuures igaühel neist tuleb valmistada kolm käiku: eel- ja põhiroog ning magustoit. Peale selle saab neist kodurestodest osta kaasa toiduaineid, hoidiseid ja kohalikke suveniire, vaadata näitusi ja võtta osa muust tegevusest.

Peipsi piirkond on tuntud eelkõige sibulate ja rikkaliku kalavaliku poolest. Kes ei oleks ostnud endale tee äärest suitsulatikat või toonud koju sibulavanikut? Tegelikult on järves mitut liiki kalu (kiisk, koha, ahven, haug, luts, rääbis, tint) ja neid tavatsetakse ka töödelda eri viisidel: marineerida, soolata, hapendada, külmsuitsutada, praadida, grillida, frittida, neist äkist või suppi valmistada.