KULTUURIBIIT | Džässlauljatar Ivi Rausi playlist

Zaz „Si jamais j’oublie“ Väga sümpaatne prantsuse popi-jazzisegune lauljatar, kes on pigem rohkem kuulus laias maailmas kui oma maal. Zaz on minu jaoks tõeline hea tuju maaletooja. Tulvil positiivsust ja lihtsat mõnusat fiili. Väga positiivne artist. Käesolev lugu paelub mind eelkõige sõnumi poolest - kui ma unustan ära, kes ma olen ja tahan põgeneda, siis pange mind luku taha, visake võti ära ning hoidke nii kaua kinni kuniks on meenunud, kes ja miks ma olen. Olen seda sama oma sõpradele öelnud, et kui näete ohumärke mu käitumises, siis tehke midagi ja ’äratage üles!’.

Anna Thorvaldsdottir „Existance“ Väga põnev Islandi helilooja, kelle looming on inspireeritud loodusest, aga mitte romantilisel või emotsionaalsel moel nagu me oleme harjunud. Tema kuuleb inspireerituna loodusest helisid enda sees ja joonistab need paberile. Loob graafilisi pilte, jooniseid. See on justkui väga detailne muusikalis-arhitektuuriline joonis, mida ta siis täiendab ja lihvib nagu teemanti. Avastasin Anna Thorvaldsdottiri muusika sel kevadel tutvustades õpilastele tänase hetke põnevaid heliloojaid. Soovitan soojalt kuulata nii seda kui ka teisi helilooja teoseid ja ootan pikisilmi, et saaksin tema muusikat kuulda mõnes Eesti kontserdisaalis.

Dirty Loops „Rolling In The Deep“ Rootsi punt, kes tuleb lõpuks ehk ka Jazzkaarele. Pöidlad pihku! Avastasin nad enda jaoks alles mõned aastad tagasi. Nimelt otsisin erinevaid versioone Adele’i loost "Rolling In The Deep" oma lauluõpilase jaoks. See energia, põnev produktsioon ja perfektselt tehniline pillikäsitlus lõi mu täitsa pahviks. Tõeline energiapomm ja päeva käima tõmbamise lugu. Ja pean tunnistama, et cover meeldib isegi rohkem kui originaal.

Daniel Herskedal „Time of Water“ Kohtusin Daniel Herskedaliga Oslo Jazz Festivalil 2020. aastal. Ma ei guugeldanud ega oodanud sellelt kontserdilt mitte midagi, sest tuuba pole kindlasti see pill, mis kuulub mu lemmikute hulka. Tulemuseks sain muusikalise elamuse ja teadmise, et selle norra muusiku looming saadab mind elu lõpuni. Miski puudutas mind väga sügavalt ja puges sügavale naha alla. See konkreetne lugu on ideaalne lihtsaks olemiseks ja mõtete mõlgutamiseks. Selles on rahu, avarus, ruum, vaikus, tühjus, täiuslik lihtsus ja puhas ilu.

Beady Belle „Skin Deep“

Acid jazz ehk teadatuntud club jazzi vool sündis küll Inglismaal, kuid see bänd on hoopis Norrast. Tegutseb juba mitu aastakümmet ja on mu nii öelda vana armastus. Avastasin nad looga „When My Anger Starts To Cry“, kuid käesolev „Skin Deep“ on väga põneva harmoonia käsitlusega väärt sõnumiga lugu – tõeline ilu on silmale nähtamatu ja ’naha all peidus’. Hea tantsulugu vihmasteks päevadeks või hetkedeks, kui tunned, et tahad tantsida iseendaga, et pea mõtetest puhtaks saada.

The Jolly Boys „Perfect Day“

Lahedad Jamaika vanad, kes alustasid juba 1945. aastal, kuid kuulsaks said nad alles 1990ndatel. Maailmakuulsuse tõi neile coverite album „Great Expectations“, mis saabus interneti vahendusel ühel kaunil päeval ka meie koju. „Perfect Day“ on just sellelt albumilt ja valisin selle Iggy Popi vana loo ikka sõnumi pärast. See päev, millest Albert Minott laulab, on ka minu ettekujutus ideaalsest päevast! Nautige! Võtke üks hea jook, sättige end mõnusasti sisse mõnusa vaatega paika ja vaadake maailma.

Arvo Pärt “Ma olen juba suur“

Valisin selle loo just seepärast, et olen lapsemeelne ja usun lastesse nagu ka Arvo Pärt. Usun, et kuniks on meie enda sisemine laps elus, on kõik hästi. Väike hullus, üllatus päästab iga päeva ja hoiab erksana!

Sting & Melody Gardot „Little Something“

Muusikud, keda kuulan läbi aastate ja kes on võitnud minu südame, pole palju. Sting on üks, kellest ma ei väsi. Ta on väga hea näide sellest, kuidas muusiku sisu areneb ühes inimeseks kasvamisega. Sting liigub, ei karda ja katsetab, üllatab, ei seisa kunagi paigal, areneb. Võiks nautida oma positsiooni muusikamaastikul, aga ta ei tee seda. Ta on avatud ja otsib. Sestap on teda alati huvitav kuulata. Temast õhkub sisemist rahu ja tarkust (wisdomi). Valisin selle dueti just seepärast, et Melody Gardot on jällegi teistmoodi väga põnev laulja-muusik, kellest õhkub mingit müstilist naiselikku seksikat salapära isegi siis, kui tema muusika kõlab jazzipubliku jaoks veidi lihtsakoeliselt ehk siis popilikult.

Sebastian Plano "Live"

Argentiina noor tšellist, kelle helikeel ja live-elektrooniliste kompositsioonide maailm on lummav. Mul oli suurepärane võimalus tema kontserdil viibida paar aastat tagasi Eestis ja midagi sellist polnud ma tükk aega kogenud. See energia, mis Kumu saalis valitses hoidis kogu maailma peo peal. Ma ei julenud isegi hingata kartes, et äkki laguneb koost. Siinkohal meenutan meie heligeeniuse, Raun Juurika, sõnu: armastus on ilu ja ilu on armastus. Ideaalne muusika saabuvaks sügiseks ja vaikseks olemiseks.

Jim Tomlinson & Stacey Kent "What Are You Doing The Rest Of Your Life"

Stacey Kent, Ameerika lauljatar, kes võitis minu südame juba väga palju aastaid tagasi. Tema vokaal voolab ja paitab pehmelt kuulaja hinge nagu voogav siid. Kõik tundub nii lihtne, iga häälik sillerdab kui vihmapiisk päikese käes. Täiuslik vokaal. Tõeline sõõm värsket õhku tänases muusikamaailmas.