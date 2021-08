Marika Valk meenutab putšiaega: eelmistel päevadel sain arvatavasti KGB-st kõne, kus ähvardati kogu perekonda, juhul kui Heinz ei lõpeta oma "agiteerivat" tööd

1991. aasta 19. augusti hommik algas nagu iga teine hommik. Ja nagu tavaliselt pandi Valkude peres televiisor mängima. Marika Valk, ülemnõukogu liikme Heinz Valgu abikaasa, meenutab, et telekast tuli parajasti ballett „Luikede järv”, kui selle vahepeale näidati katkeid „värisevate kätega putšistide” erakorralistest teadaannetest. „Mäletan, et Heinz ütles: nüüd on meie võimalus. Ja helistas [Rein] Veidemannile,” sõnab Marika Valk.

Kõik, mis neil augustipäevil toimus, oli Marika Valgu jaoks ootuspärane. „Teadsin, et meid jälgitakse ja telefoni kuulatakse pealt. Eelmistel päevadel oli mulle tulnud arvatavasti KGB-st kõne, kus ähvardati kogu perekonda, juhul kui Heinz ei lõpeta oma „agiteerivat” tööd. Tänu sellele ma ei ehmunud [putšiteate peale] väga,” räägib ta. Pere väikseim laps oli juba vanavanemate juures suvekodus, keskmine, teismeealine, saadeti igaks juhuks Marika õe juurde Õismäele. Ta ise jäi koju Nõmmele, läks naabrinaisele külla. „Reaalne taju ütles, et tuleb kõigeks valmis olla.”

Õiguskantsler Ülle Madise isa Tõnu Anton oli iseseisvuse taastanud ülemnõukogu liige, õiguskomisjoni esimees, hiljem põhiseaduse assamblee esimees. Toona 16-aastane Ülle oli augustiputši ajal Tartu lähedal maakodus.