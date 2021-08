Augustiputš on oluline ajaloosündmus. Kuid nagu ütles Margus Kasterpalu kolmapäeval intervjuus Eesti Päevalehele, ei pruugi inimene tol ajal aru saada, et on ajaloolise sündmuse tunnistaja. Toonaseid meenutusi jagavad kaks inimest, kes kogesid toimuvat väga erinevalt: üks oli epitsentris Tallinnas, teine teel Ameerika Ühendriikidesse.