Itaalia saare mägede vahel peitub saja-aastaste linnake

Iga selline verstapost tähendab Perdasdefogus tavaliselt kogu linnakese pidu. Meer Mariano Carta kingib sünnipäevalapsele medali. Tähelepanuväärsel kombel suudab juubilar enamasti meenutada oma elu üksikasju hämmastava selgusega – kuigi sündmused jagunevad terve sajandi peale laiali.

„Kui keegi meie seast saab sada, on tunne, nagu seisaks mu ees tükike ajalugu, elav monument,” ütleb Mariano Carta. „Siin on inimesi, kes räägivad oma väikesi lugusid, mis on laiema ajalooga läbi põimunud. Tunnen, et mul on vedanud.”