Narvas avati rahvusvaheline Vabaduse festival

Esimest korda toimuv rahvusvaheline Vabaduse festival Narvas leiab aset 17. - 21. augustini. Festivali programmis on lavastused väiketeatritelt riikidest, kus on tõsiseid probleeme vaba sõna levitamisega ning kus viimastel aastatel on teatritegijatel olnud kokkupuuteid loomingulist tegevust piirava tsensuuriga. Teatritrupid on Narva tulnud etendusi andma nii Venemaalt, Rumeeniast, Ungarist kui Poolast. Lisaks kuulub programmi ka Vaba Lava enda produktsioon: lavastused "Keegi KGB-st", narvalaste kodudesse piiluv "Inimesed ja numbrid: Narva" ning "ERROR 403", mis räägib Valgevenes käiva revolutsiooni esimesest dokumenteeritud ohvrist Aljaksandr Taraikovskist. Kolm lavastust, "Säh, õgi!" (Venemaa, Austria), "Kantgrad" (Venemaa) ja "Sacra Hungarica" (Ungari), etenduvad lummava atmosfääriga Kreenholmi Manufaktuuris Varesesaarel.