Tõnu Naissoo: ainult džässmuusikast Eestis ära ei ela

Aastas ilmuvate plaatide arvu poolest teeb Naissoo silmad ette enamikule noorematele kolleegidele. Tänavu on peale Jaapani plaadifirma alt ilmunud kogumiku „Solo Piano – The Process Of Creation” ilmunud veel viis teost. Sügisel ootab järge kuues. Aktiivne on ka vanameistri kontserttegevus – Tõnu Naissoo Electric Group annab Jazzkaare festivali esimesel päeval 23. augustil Fotografiska laval kontserdi ja esitleb värsket plaati „Different Directions”. Kava on eri stiilides – pop- ja rokkdžässist läbi freejazz’i peavooluni.

Olete ühes Klassikaraadio intervjuus öelnud, et see vahepealne vaikelu kultuuris oli aeg, mida kasutasite arhiivi korrastamiseks ja tagasivaadeteks. Samal ajal olete nii aktiivne, et ei kujuta ettegi teid paigal istumas ja tagasi vaatamas. Ainuüksi mullu andsite välja rohkem plaate, kui ühe käe sõrmedel jõuab kokku lugeda.



Kontserttegevus pole nii tihe olnud, aga peab ütlema ka, et ainult džässmuusikaga ära ei ela. Laevatöö (Naissoo käib Helsingi-Stockholmi ristluslaevadel meeleolumuusikat mängimas – toim) annab mulle praegu põhilise leiva ja džäss on rohkem hobi. Samas õnnestus aprillis teha Venemaal väike tuur, mis tundus üldist olukorda arvestades tõelise imena. Suvel oli Laura Põldverega kontsert, kus esitasime ka popmuusikat, Sven Lõhmuse lugusid. Eks kõigeks tule valmis olla. Plaatide ilmumisele on palju aidanud kaasa vinüüliformaat. Vinüüli kujul on ilmunud mõned Moskvas salvestatud plaadid. Suvel ilmus veel üks plaat ka Jaapanis.