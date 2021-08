Märgid näitavad, et kohalike valimiste kampaania Tallinnas taandub õige pea taas vaid küsimusele, kuidas saada lahti Keskerakonnast – täpselt nii, nagu on see olnud paljude valimiste eel. Isamaa platsi puhastamise loosung on paratamatuks märgiks ka teistele pealinna opositsiooniparteidele, et avalik debatt jõuab taas ühise retoorikani üdini halvast Keskerakonnast, mille poliitikud kuidagi Tallinna juhtimisega hakkama ei saa.