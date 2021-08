FOTOD | Adamson-Ericu nimelise noore kunstniku stipendiumi pälvis Maryliis Teinfeldt-Grins

Käesoleval aastal antakse stipendiumi välja juba 10. korral. Seekordne laureaat Maryliis Teinfeldt-Grins on tekstiilikunstnik, kes töötab materjalispetsiifiliselt ning lõhub kujutava kunsti ja tarbekunsti piire oma suureformaadilistes tikandites ja gobeläänides. Maryliis Teinfeldt-Grins on omandanud bakalaureuse kraadi Tartu Kõrgemas Kunstikoolis Pallas tekstiili erialal ning praegu on omandamas magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemia kaasaegse kunsti õppekaval. Teinfeldt-Grins tegeleb oma loomingus tundlikult isiklike teemadega, mis samas peegeldavad laiemalt ühiskondlikult aktuaalseid küsimusi. Tema loomingus on olulised enda idenditeedi, lapsepõlve ja kodukandi teemad, mis on oskuslikult põimitud laiemate mälu, maastiku ja linnaruumi küsimustega.