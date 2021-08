KUULA | Kolm ärevat päeva. Andrus Ööveli seniavaldamata mälestused hetkedest, mil Eesti sai vabaks

Keeran võtit, auto käivitub. Jään rooli. Kas me tõesti võime võita?

Staabis tõstan telefonitoru, et äratada riigiminister Raivo Vare riigipöördeteatega Moskvast, ja mõistan: telefon töötab! „Nad on teinud vea. Me saame hakkama!” kuulen kedagi sosistavat.

Andrus Ööveli mälestused ehk nn testament augustiputši ajast on kirjutatud aastatel 1999–2000. Need jäid toonase piirivalveülema sahtlisse paariks aastakümneks ja jõuavad nüüd esimest korda avalikkuse ette. „Kõigile eestimeelsetele, kes julgesid ja suutsid,” kõlab autori pühendus.

Lasime Andrus Ööveli mälestused kolmest keerulisest päevast sisse lugeda. Kuula Delfi esimest helindatud lugu, mis annab edasi nende päevade emotsioonid, pinged ja rasked otsused.