KOHALIKEL RADADEL | Identiteedikriisis Rakverel on aeg peeglisse vaadata

Rakvere on ajaloos jäänud silma kui olles noortepäraste ja veidi hullumeelsete ideedega linn. Rakvere on koht, kus on olnud ruumi mõelda ja tegutseda kastist välja. Punklaulupeod, erilised jõulukuused ja FestHearti festival on aastaid kujundanud Rakvere kuvandit, ent kohalikud kultuuriedendajad on mures, et linna varasem väge täis ja veidi hullumeelne kuvand on kadumas. Rakvere on justkui ristteel: kas proovida taastada seda kuvandit või proovida midagi täiesti uut.

Linna oluline kultuurivedur on Rakvere teater. Näitleja Üllar Saaremäe leiab, et teater annab ühe linna identiteedile palju juurde. „Kui minu käest küsiti, et mis oleks Rakvere ilma teatrita, siis ma ütlesin et ta oleks Paide. Nüüd on Paides ka teater ja seda nalja enam teha ei saa.” Samas ei pääse ühegi sündmuse korraldamise juures inimestest, kellele miski ei sobi. „Noh need mõned punklaulupeod, mida ma olen teinud, on küll väga positiivselt vastu võetud, aga on ka inimesi, kes on öelnud, et no milleks seda meile siia üldse vaja on?”