KOHALIKEL RADADEL | Kas tõesti pidurdab professionaalseks muutunud poliitika Rakvere arengut?

Antti Poolamets usub, et tema arvates on EKRE tulek Rakverre poliitilisi kaarte seganud. Kohalikul tasandil on poliitikute ring kitsas ning enamasti istuvad samad inimesed linnavalitsuses aastaid.