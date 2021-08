Teletorni kaitsejuhi mälestus: dessantväelased läksid rahvast läbi nagu sulavõist

Minu jaoks algas Tallinna Teletorni kaitsmise periood sellest peale, kui „interliikumine" ründas 15. mail 1990.aastal Toompea lossi. 1991.a. maikuus saabus hetk, kui öeldi, et ei ole enam vaja meestega teletorni valvata, vaid sinna on valmistatud - ehitatud rauduksed, mille organiseeris Henn Karits. Minu teada valmistati nad Jüril ja paigutati sinna EMV poolt. Sellest ajast peale pidin minema teletorni kaitsma hoopis teist moodi. Selleks pidin kaasa võtma „hambaharja" ja minema üles 22. korrusele. Seal oli mu jaoks kušett ja pidin elama seal ning jälgima, et uksed saaksid õigel ajal kinni. Arvan, et umbes kolm korda käisin seal ööbimas, see tähendab elasin lühikest aega tornis.