Pragu räägitakse palju sellest, et USA-l ei õnnestunud afgaane „tsiviliseerida" - oleks tulnud lahkuda, kui elanikkond peaaegu tervikuna toetab taliibe (üldistused on alati ebatäpsed, aga see, et taliibid peaaegu ei kohanud relvastatud vastupanu, millele lääneriigid lootsid, on fakt). Arvan, et ameeriklased ei seadnudki endale ülesannet luua mingit uut demokraatlikku Afganistani; see oli vaid mugav retoorika.