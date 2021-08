Valitseva Õiguse- ja õiglusepartei (PiS) ametliku kinnituse kohaselt peaks uus meediaseadus kindlustama küll üksnes seda, et ükski suur eratelekanal ei langeks väljastpoolt Euroopa Liitu pärit investori kätte. Valitsuserakonna poliitikud viitavad ühtlasi Venemaalt või siis Hiinast lähtuvale ohule - justkui sooviksid kummagi riigi võimud asuda mõjutama Poola avalikku arvamust.

Niisuguseid selgitusi usuvad aga vähesed. On selge, et võimulolijatele on ennekõike pinnaks silmaks suurim eratelekanal NTV, mis kuulub Ameerika Discovery grupile.

Mis siis võimulolijate meelest neid ohustab?