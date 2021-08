Esmaspäeval algab Jazzkaar. Milliseid kontserte külastada?

Ameerika jazzkitarrist ja helilooja Scott DuBois on üks olulisemaid nimesid kaasaegses New Yorki jazziskeenes. The New York Times on ülistanud tema otsingulist aga meloodiliselt haaravat stiili ja ambitsioonikaid kompositsioone. Oma kvartetiga esitab DuBois tulevikutrende tabavaid, meisterliku detailitäpsusega originaalkompositsioone, mis tulevad esitamisele 24. augustil Vabal Laval.