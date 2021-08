See jutt hakkab tüütama, sest ei kanna muud sõnumit, kui on kadedalt pahatahtlik. Nõukogude impeeriumit lammutasid tõesti inimesed, kes selle funktsioneerimist lähedalt tundsid ja olid juhtivatel kohtadel. Riigipööramist tuleb sageli ette. Tavaliselt teevadki seda valitseva korra oma lemmiklapsed. Eestis olid nendeks haritud ja intelligentsed nomenklatuursed tegelased.

See on tõsi, et nendel juhtfiguuridel, kes laulva revolutsiooni ajal rahvamasse liigutasid ja Moskva keskvõimuga vundamenti hakkasid uuristama, oli kõigil sel ajal taskus punane parteipilet. Just see asjaolu aitaski keerulistes olukordades võtta vastu ratsionaalseid otsuseid.