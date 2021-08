Mekkidest viidud. Söögikoht, mille pärast tasub poolteist tundi üle mere sõita

Mõnda võimalikku külalist võib peletada info söögikohast, kuhu pääseb einestama üksnes broneerides ja kus klient suhtumisega „Me oleme Tallinnast ja maksame!” võib vabalt saada mõne krõbeda sõna osaliseks. Köögi Komandos tekitab see perspektiiv pigem sportlikku hasarti.

Kuigi road on hästi toekad ja täidavad suurepäraselt kõhtu, on tunda, et need on kokku pannud ikkagi profikoka käsi. Pealegi mitte niisama profikoka, vaid Michelini tärniga söögikohtades töötanud Mihkel Heinmetsa oma.

Kui arvestada ka toitude maksumust, on selgelt tegu suurepärase hinna-kvaliteedi suhtega.