Kõhklesin mõnda aega, kas üldse minna, sest Lätile on uudistest jäänud meist rangema koroonapiiraja maine. Kuna aga tahtmine Ventspilsi Balti kergejõustikuveteranide meistrivõistlustele (võiks ka öelda, et „riskigrupi“ kogunemisele, sest raske haigestumise ja surma risk on ju suur just vanematel inimestel) minna oli suur, siis otsustasin võimalikke ebamugavusi siiski trotsida.