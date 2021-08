Tähistame koolialgust enda tehtud koogiga

Metspähklite, aromaatse vanillikreemi ja viimaste suviste marjadega beseekoogi valmistamiseks peab küll pisut aega varuma, aga tulemus on seda igati väärt. Küpsetise puhul on paigas nii kreemjas kui ka krõmpsuv tekstuur, samuti magusa ja hapu tasakaal. Kook on maitsev värskelt kokkupanduna, kuid ka üleöö külmkapis seisnult.

Juustukoogi valmistamiseks ei ole vaja erilisi oskusi, see on jõukohane koolilastelegi. Kreemja juustukoogi täienduseks sobivad sügisel hooajalised viigimarjad, kuid loomulikult võid nende asemel kasutada muid meelepäraseid marju.

Põhjale lisatud metspähklid ja pruun suhkur annavad juurde meeldivat maitset ja krõmpsuvat tekstuuri. Selle koogi jaoks ei pea sarapuupähklid olema röstitud ja kooritud, vaid võivad olla n-ö tavalised koorimata pähklid.