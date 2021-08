Täna jagatakse jazziauhindu, Eesti Päevaleht teeb otseülekande

Aasta Jazzmuusiku tiitlile on nomineeritud viis hinnatud heliloojat ja instrumentalisti: põnevaid helikooslusi taotlev pianist Kirke Karja; eelmisel aastal Aasta Jazzihelilooja auhinnaga pärjatud kontrabassist Mingo Rajandi; rahvusvahelise haardega klaverivirtuoos Holger Marjamaa; kitarrist Marek Talts, kes mängib erinevates ansamblites ja projektides, mille muusikaline fookus on rütmimuusikal ja improvisatsioonil; ning armastatud kitarrist Erki Pärnoja.

Samuti on eredalt silma paistnud mitmed väsimatud muusikavaldkonna eestvedajad. Aasta Jazziedendaja finalistid on Klassikaraadio meeskond, mis seisab hea selle eest, et lisaks klassikalisele- ja maailmamuusikale jõuaksid eetrisse ka jazzstandardid, uus jazzmuusika, uute albumite ja esinejate tutvustused; Philly Joe’s TV, mis toob Eesti ja maailma jazzipärlid veebiülekannete kaudu maailma jazzipublikuni; saksofonist, akordionist, ansamblijuht ja helilooja Raivo Tafenau, kelle eestvedamisel on Tallinna Mustpeade majja loodud jazziklubi TAFF Club ning kes kutsus koos Haapsalu Kultuurikeskuse ning Gülnar Murumäega 2020. aasta suvel ellu festivali TAFF:fest; Võru Jazziklubi jazzmuusika üritustesari, mis on alates 2015. aasta aprillist nii iseseisvalt kui ka koostöös Eesti Jazzliiduga Võru publiku ette toonud mitmekümneid erinevaid professionaalseid jazzikollektiive; ning Gülnar Murumägi, kes on Haapsalu Kultuurikeskuse direktor olnud üle 20. aasta ja läbi regulaarse kontserttegevuse edendanud jazzmuusika arengut Haapsalus, sh kutsunud koos Raivo Tafenauga ellu jazzmuusikafestivali TAFF:fest.