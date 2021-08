Järgmisel kuul toimuvate Saksamaa üldvalimiste eel saab kindlalt öelda ainult seda, et senine liidukantsler Angela Merkel lõpetab riigi juhtimise. Neid analüütikuid on aga vähe, kes julgeksid praegu sedagi ennustada, millisest erakonnast tuleb järgmine kantsler, sest viimaste kuude ootamatused on poliitika varasemad kindlad jõujooned korralikult segi paisanud.

Miks on nii läinud? Kes konkureerivad? Sellest loe alljärgnevast loost.