SAAL Biennaali lõpetavad koduvägivalla ja sõltuvuse teemalised teosed

Nädala lõpuni on ühes Kalamaja korteris Tallinnas avatud läti tantsukunstniku Jana Jacuka ja dramaturgi Laura Stašāne käe all kokkupandud näitus “Physical Evidence Museum” (“Füüsiliste tõendite muuseum”). Näitus koosneb igapäevastest esemetest, mis on kokku kogutud Lätist, Poolast ja Eestist. See teos annab hääle nähtamatule - näituseobjektid on olnud tunnistajateks koduvägivallale, kuid ometi ei peetaks neid iialgi usaldusväärseks tõendusmaterjaliks ei kohtus ega politseis.