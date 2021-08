Kai Realo: vahel tuleb selgitada, et mina pole sekretär, vaid see, kes otsustab – mis siis, et naisterahvas

Pikki aastaid Circle K kütuseäri eestvedaja olnud Kai Realo (53) tegi sel suvel kannapöörde ja alustas tööd jäätmekäitlusettevõttes Ragn-Sells. Skandinaavias tegutseva ettevõtte siinne haru on väiksem, alluvaid on vähem, kuid töö on uuenduslik ja põnev: pöörata Eesti kindlamalt roheteele ja teha „peedist pesumasinale trummel” ehk leida viise prügist uute väärt toodete tegemiseks. Saame Realoga kokku Ragn-Sellsi lennujaama veeres asuvas kontoris, mille akendest paistavad lennukid. Tagasihoidliku kontori silmahakkavaim osa ongi vastne juhatuse esimees ise: hõbedases Karl Lagerfeldi kleidis, retuusides ja tossudes ei näe ta välja just kõige tavapärasem ettevõtte tippjuht. Aga Ragn-Sells pole ka kõige tavalisem ettevõte ega Kai Realo kaugeltki mitte harjumuspärane, hoolikalt ametlikke lauseid vormistav hallis ülikonnas meesboss.

"Tegelikult oleks keeruline teha äri naisena, tulles väljastpoolt rahvusvahelisi ettevõtteid," ütleb Realo. "Paljudel Eesti kapitalil põhinevate ettevõtete naisjuhtidel on pidanud olema tugev protežeerija isa või abikaasa kujul. Naiste jaoks on olemas klaaslagi. See tuleb suhtumisest, mida räägitakse, kes kellega räägib. Meesteklubi on endiselt olemas nii äris kui ka poliitikas. Kas see üldse kunagi kaob, ei oska öelda, aga Eestis on teiste riikidega võrreldes pikk maa minna."

Eestis on palju alles vana kooli juhtimist, mis tuleb meie väiksusest, leiab Realo. "Rahvusvahelist ettevõtlust pole piisavalt, tekitamaks arusaama, et mõned asjad pole enam okei. Olen siiralt õnnelik, et Ragn-Sellsi ajal pole keegi seda küsinud, aga Circle K ajal algasid esimesed intervjuud küsimusega, kuidas te naisena sellise töö peale sattusite. Loodan väga, et ühiskondlik arvamus nn meeste ja naiste töödest hakkab uute põlvkondade tulekuga muutuma."