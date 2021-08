KULTUURIBIIT | Lauljatar Inga Tislari playlist

Millist muusikat kuulab Inga aga ise? Tutvu tema suvelõpu playlistiga.

James Blake - Life Is Not The Same

Kõige viimane muusikaline avastus. James Blake’i müstika on alati intrigeerinud, seekord aga eriti. Vokaali reverbide atmosfäär on selles loos olulise ja asendamatu rolliga - muinasjutt.

Kllo - Last Yearn

Üks lemmiklugusid läbi aegade, mis läheb iga kell ja igas olukorras. Nii malbe ja emotsionaalne samaaegselt, olles seejuures ka äärmiselt maitsekas ja pika kasvatusega. Ning kui kulminatsioon kätte jõuab, on see kõik täpselt see, mida minu hing ihaldab.

Marten Kuningas - Tagurpidi vaal

Lemmiklugu eesti keeles. Oli au kuulda selle loo maailma esmaettekannet aastaid tagasi Uno Naissoo konkursil, mis tekitas silmapilkselt soovi astuda Otsa kooli ning hakata ise muusikat looma. Kauni sõnumiga kaunis lugu. Sai isegi seda omal ajal ülemineku eksamil esitatud.

Frank Ocean - Seigfried

Meeletu austus ja kummardus sellise tegelase ees nagu Frank Ocean, kes kuidagi suudab murda popmuusika standardid ja viia R’n’B ja melanhoolsuse nii paljude inimesteni ja nii mugavalt tarbitavaks. Lugu, mida olen viimasel ajal taasavastanud ning öistel sõitudel kaaslaseks võtnud.

Emilie Nicolas - Naive

Emilie on mind kõige rohkem mõjutanud laulja/muusik/kunstnik. Tänu temale leidsin uued piirid nii enda muusikamaitses üleüldiselt kui ka kirjutamises ja esitamises. Tema puhul on raske ühte lugu välja tuua, aga valisin seekord tuju järgi. Alati soovitan kuulata tema kahte albumit: “Tranquille Emile” ning “Let Her Breathe”.

Robert Glasper ft Lalah Hathaway - Cherish the Day

R’n’B ja souli/džässijumal Robert Glasper taaselustab Sade loo “Cherish The Day” äärmiselt maitsekal tasemel. Lalah lisab oma touch’i, millest sünnib stiilne kooslus, mida tahaks kuulata veel ja veel. Eriti magusa punkti selles loos paneb kahehäälne saksisoolo.

Baile ft Kauf- painting out

Müstiline house on žanr, kuhu mulle meeldib vahetevahel ära eksida. Kirsi tordile lisab stiilne meesvokaal, mis paneb selle loo elama.