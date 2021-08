Totaalsest vaesusest totaalsesse kaosesse. Kuidas elab Afganistani tavainimene?

Afganistani tavainimese eluolu sõltub suurel määral tema asukohast ja päritolust. Rahvusvähemused jälgivad sageli vähem konservatiivset elustiili kui enamusrahvas puštud. Samuti on valitsenud suur kuristik vaeste maaelanike ja jõukamate linnaelanike elustiili vahel, kuigi viimati mainitud on alati vähemuses olnud. Kabulis lõpusirgele jõudnud evakueerimine kallutab seda tasakaalu veelgi. Kahe nädalaga on lääne lennukitel lahkunud üle 80 000 inimese, kellest enamik on Afganistani kodanikud ja topeltkodanikud. Esimeses järjekorras pääsevad välja linlased, jõukad ja haritud spetsialistid.

Taliban on hilinemisega taibanud, et see ei tähenda ainult teisitimõtlejatest vabanemist, vaid ka suurt ajude väljavoolu.