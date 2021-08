FOTOD | Rahvusooper toob kaheks õhtuks lavale maailma teatrites harva esitatava Mozarti "Idomeneo"

Lavastaja Veiko Tubin: „Lugude jutustamine on köitnud inimesi aastatuhandeid. Kõige lihtsam viis selleks on panna tööle oma fantaasia.“ Tubina sõnul on seekordne Vana Tallinn Gala segu kontserdist, lavastusest ja muusikast. Siin põimuvad ühtseks looks antiikaeg, 18. sajandi muusika ning Mozart ja tänapäev, inimesed saalis ja lauljad laval. „Ühest küljest ongi see puhas kontsert, kus osa saada heast muusikast, teisest küljest proovime veidi teatraalsemate vahenditega lavaelu luua. Loodetavasti toob see sümbioos Mozarti erilise ja väärt ooperi meile kõigile lähemale.“