JUHTKIRI | Poliitikud, rahvas toetab ju Kaljulaidi

Aga neljapäevase seisuga tüürisid meie presidendivalimised hoopiski ühe kandidaadiga „valimiste” poole. Nagu oleks nõukogude aeg tagasi tulnud. Kas on selles oma osa asjaolul, et nii Jüri Ratas kui ka Kaja Kallas on oma erakonna etteotsa saanud samasugustel ühe kandidaadiga valimistel? Kas ühe kandidaadiga valimised ongi saanud hulga poliitikute jaoks uueks normaalsuseks?

See ei tähenda, et Karis oleks halb kandidaat. Aga demokraatias on normaalne, et kõik ei hääleta ühtemoodi ja valimistel on nii võitjad kui ka kaotajad. Samuti on täiesti normaalne, kui Karise või kellegi teise „ära” valimiseks kulub üle ühe valimisvooru.