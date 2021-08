VIDEO ja KAART | Poliitiliselt, aga mitte poliitikast. Teekond inimestega, kes muudavad Eestit

Audiorännaku kuulaja saab lähemat aimu, mida teevad Fridays For Future Eesti, Eesti LGBT Ühing, Põhja-Eesti Pimedate Ühing, Eesti Pagulasabi, Linnalabor ja Rakendusliku Antropoloogia Keskus. Need on erinevad algatused, mis tegelevad väga erinevate valdkondadega. Peamiseks ühisosaks on see, et kõikide osaliste puhul on jutuks Eesti, kus inimestel oleks parem (ja ohutum) elada ning kus välja ei jäetaks kedagi. Mõne "Plaan B" teekaaslase ambitsiooniks ei ole vähemat kui planeedi päästmine.

Jalutuskäiku on võimalik kaasa teha Tallinnas, klapid peas. Seda on võimalik kuulata jalutades sootuks teisi radu. Seda võib kuulata ka kodus ekraani ees, jälgides pilti, mis teekonna ajal kõnelejatele avaneb. "Plaan B" on Goethe Instituudi projekt.

Fridays For Future ja Kertu Birgit Anton

Jalutuskäik algab Riigikogu eest, mis on märgiliseks kohaks Eesti noortele kliimaaktivistidele. See on sümboolne koht, võimu asupaik ja just seal protestisid nädalate kaupa Fridays For Future (Reeded Tuleviku nimel) noorteliikumise Eesti esindajad. FFFi eesmärk on tegutseda kliimakriisi leevendamise nimel. Need noored on tuntud kliimaprotestide poolest, et peale meeleavalduste antakse koolides külalistunde ja võetakse vajadusel ette ka kohtutee. Fridays For Future Eesti üks eestvedajaid Kertu Birgit Anton ütleb, et ta mõtleb iga natukese aja tagant, et sellistele asjadele tähelepanu juhtimine ei peaks ideaalis olema noorte teha. Ent kui ülejäänud inimkond pole hoolimata kogu olemasolevast infost vajalikke samme ette võtnud, ei jää lihtsalt midagi muud üle. Need noored on esimene põlvkond, kelle terve elu on möödunud kliimakriisis. Nende jaoks on see võitlus oleviku ja tuleviku eest. https://fridaysforfuture.ee/

Eesti LGBT Ühing ja Kristiina Raud