Aivar Viidik: Urve Palo sõlmis omal ajal praamilepingu, mille fookus on selgelt äriline ega arvesta hiidlaste vajadustega

5.augustil andis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium välja teate, et riik soovib praegused suured parvlaevad aastaks 2026, mil lõppeb praegune liiniveo leping TS Laevadega, riigile osta. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas kommenteeris otsust, märkides et laevade ära ostmine oleks majanduslikult kasulikum. „Tänasest olukorrast lähtutud arvutused näitavad, et sääst võiks olla kuni üheksa miljonit aastas.“

Küsisin Taavi Aasalt selle kohta täiendavat selgitust 6. augustil Hiiumaa vallavolikogu istungil, millel minister osales. Tema vastus oli, et „TS Laevad on AS Tallinna Sadam tütarettevõte, AS Tallinna Sadam on börsiettevõte ja sellest johtuvalt loomulikult Tallinna Sadam TS Laevade omanikuna ja börsiettevõttena eeldab, et TS Laevad töötab võimalikult kasumlikult“. Samuti viitas minister, et praegune olukord tuleneb otseselt suursaarte ja mandri vaheliseks parvalaevaliikluseks sõlmitud sõitjateveo avaliku teenindamise lepingust, mille sõlmis aastal 2014 sotsiaaldemokraadist majandus- ja taristuminister Urve Palo.