Priit Sibul: Andres Kuusk oli "Esimeses stuudios" säravam persoon kui Alar Karis

Esimese stuudio intervjuus Alar Karisega jäi tõenäoliselt paljudele silma, et Andres Kuusk oli säravam persoon kui presidendikandidaat, viisakad inimesed siiski mõlemad. Härra Karis ei võta positsioone, mis oleks polariseerivad, on ettevaatlik ja küllap see ongi põhjus, miks valitsuskoalitsioon, mille motoks on keskpärasus, leidis enesele temas sobiva kandidaadi.