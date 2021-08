Olen ise hariduselt loodusteaduste õpetaja ning sellest taustast tulenevalt kahtlemata vaktsiiniusku – tänapäeva meditsiin ja inimeste pikk eluiga tulenevad just meie käsutuses olevatest moodsatest ravimitest, sealhulgas vaktsiinidest. Kuid olen teinud palju aastaid ka turundus- ja kommunikatsioonitööd ja see kogemus ütleb mulle, et me võitleme ühiskondliku usaldustunde nimel. Selles võitluses ei ole see, mis ühe silmis on fakt enam teise jaoks fakt, sest kivistunud veendumust see ei muuda.