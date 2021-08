Loetud nädalad enne presidendivalimiste esimest vooru on meil välja käidud küll palju nimesid, kuid ühed ei sobi valijatele, neist rohkemad aga ei soovi ise valituks saada. Isegi, kui poliitikud proovivad end välja vabandada põhjendusega, et kandidaat ongi vaja üles seada alles neli päeva enne valimisi ja küll selleks ajaks ka sobiv inimene leitakse, on üsna selge, et avalikkuse ootus on midagi muud. Üksikud päevad või isegi tunnid järgnevates voorudes võimalike kandidaatidega tutvumiseks ei ole piisavad. Võrdluseks: riigikogu valimiste kandidaadid on teada hiljemalt 40. päeval enne valimisi.